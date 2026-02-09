На базе пикапов Mitsubishi L200 сделали пять ремонтных мастерских

Дарителем техники выступил благотворительный фонд “Твой Шаг”. Автомобили для ремонта в полевых условиях колесных машин приобретены за средства людей и организаций, а также от международных партнеров.

Как говорится в сообщении Благотворительного фонда, все пять единиц спецтранспорта сделаны на база новых пикапов Mitsubishi L200. О характеристиках этой машины повторяться не будем, поскольку описания и фото подавали неоднократно.

Читайте также Десять пикапов с непонятными заплатками на дверях передали разведчикам

Военные отмечают, что ремонтные мастерские Locker работают там, где нет права на остановку. Речь идет о быстром ремонте, автономности и про сохраненные жизни.

Автопарку Сил спецопераций достались машины Mitsubishi L200 с нулевым пробегом. Фото: Твой Крок

Комплектация как в стационаре

Автономный комплекс помощи подразделениям в полевых условиях практически имеет такие же наборы инструментария, что и стационарные автомастерские, но в сжатом виде.

Читайте также Мобильные мастерские для военных сделали из американских "Хамви"

В крытом кузове обычно стоит 200-литровый компрессор, 3-фазный генератор на выдвижной нише, который питает не только приборы освещения, но и электроинструмент, сварочный аппарат.

Не КМУ, но атрибут не менее значимый

Добавлена в комплектацию кран-балка позволяет поднять не только массивное колесо тяжелого грузового автомобиля или бронетранспортера, но и вытянуть с моторной ниши демонтированный двигатель, снять с разбитой машины целую ось и переставить ее на машину, что ремонтируется, а также выполнять другие подъемные операции.

Для военных – это фото на память с церемониала, а для благотворительного фонда – отчет дарителям за использованные средства. Фото: Твой Шаг

Двое в поле – мощная сила

Обычно ремонтные работы в полевых условиях выполняет экипаж из двух человек – водитель-ремонтник и механик.

Техника после повреждений в ходе боевых действий или просто физического выхода из строя "восстанавливается сразу на позициях, подразделение остается в строю и продолжает выполнять боевые задачи".