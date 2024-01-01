Tesla Cybercab будет иметь отличный запас хода с удивительно маленькой батареей

Старший дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен и вице-президент по инженерным вопросам Ларс Морави дали интервью эксперту Сэнди Манро. Как отмечает Carscoops, в этом разговоре они углубились в проблемы разработки и производства автономных Cybercab и Robovan.

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Они подтвердили, что роботакси поступит в производство уже в следующем году. Руководители Tesla сообщили, что компании удастся начать испытания системы автономного вождения 5 уровня позже в этом году.

Морави также отметил, что батарея Cybercab будет иметь емкость в 50 кВт-ч, но, несмотря на компактность, сможет обеспечивать почти 500 километров реального запаса хода. Затем Сэнди Манро заглянул в Robovan. Похоже, компания работает над различными вариантами компоновки интерьера. Та, что показана на видео имеет 14 сидений для пассажиров.

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Хотя можно с уверенностью сказать, что окончательный дизайн может немного измениться до того, как Robovan поступит в серийное производство (когда бы это ни произошло), это видео дает интересный взгляд на текущие проекты Tesla.