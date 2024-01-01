Tesla Cybercab матиме чудовий запас ходу з напрочуд маленькою батареєю

Старший дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен і віцепрезидент з інженерних питань Ларс Мораві дали інтерв’ю експерту Сенді Манро. Як зазначає Carscoops, у цій розмові вони заглибились в проблеми розробки та виробництва автономних Cybercab і Robovan.

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Вони підтвердили, що роботаксі надійде у виробництво вже наступного року. Керівники Tesla повідомили, що компанії вдасться розпочати випробування системи автономного водіння 5 рівня пізніше цього року.

Мораві також зазначив, що батарея Cybercab матиме ємність в 50 кВт-год, але, попри компактність, зможе забезпечувати майже 500 кілометрів реального запасу ходу. Потім Сенді Манро зазирнув в Robovan. Схоже, компанія працює над різними варіантами компоновки інтер’єру. Та, що показана на відео має 14 сидінь для пасажирів.

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Хоча можна з упевненістю сказати, що остаточний дизайн може трохи змінитися до того, як Robovan надійде в серійне виробництво (коли б це не сталося), це відео дає цікавий погляд на поточні проєкти Tesla.