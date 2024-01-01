Tesla Cybertruck буквально разваливаются на глазах у своих владельцев

Покупатели Tesla Cybertruck обнаруживают немало недостатков футуристического пикапа от Tesla. Например, владельцы сообщают, что кузовные панели из нержавеющей стали закреплены ненадежно. К слову, для их фиксации американский автопроизводитель использует обычный клей, однако, похоже, это было неудачное решение.

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Тот факт, что изогнутая панель над дверью может самостоятельно отсоединяться уже давно общеизвестен, поэтому Tesla отозвала каждый выпущенный Cybertruck для нанесения более агрессивного клея и установки дополнительных фиксаторов. Однако, теперь стало известно, у некоторых владельцев также отпадает передняя панель.

Недавно в Tik Tok появилось видео, на котором показан весь масштаб проблемы. Сообщается, что владелец оставил электромобиль на некоторое время, а когда вернулся – увидел машину в необычном состоянии. Передняя панель держалась только с водительской стороны, тогда как остальные лежали на земле.

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После этого другие водители Cybertruck начали жаловаться на долгое ожидание поставки своих авто после покупки. Его причиной является отзывная кампания Tesla, которая имеет целью урегулировать дефект фиксации элементов кузова.