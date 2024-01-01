Tesla Cybertruck буквально розвалюються на очах у своїх власників

Покупці Tesla Cybertruck виявляють чимало недоліків футуристичного пікапа від Tesla. Наприклад, власники повідомляють, що кузовні панелі з нержавіючої сталі закріплені ненадійно. До слова, для їх фіксації американський автовиробник використовує звичайний клей, проте, схоже, це було невдале рішення.

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Той факт, що вигнута панель над дверима може самостійно від’єднуватися вже давно загальновідомий, тому Tesla відкликала кожен випущений Cybertruck для нанесення більш агресивного клею й встановлення додаткових фіксаторів. Однак, тепер стало відомо, у деяких власників також відпадає передня панель.

Нещодавно в Tik Tok з’явилось відео, на якому показано весь масштаб проблеми. Повідомляється, що власник залишив електромобіль на деякий час, а коли повернувся – побачив автівку в незвичному стані. Передня панель трималась лише з водійського боку, тоді як решта лежала на землі.

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Після цього інші водії Cybertruck почали скаржитись на довге очікування поставки своїх авто після покупки. Його причиною є відклична кампанія Tesla, яка має на меті врегулювати дефект фіксації елементів кузова.