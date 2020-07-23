Две старшие модели электрокаров американской марки будут модернизированы в рамках загадочного проекта Palladium.

Портал Electrek обнародовал информацию, полученную от анонимного источника внутри компании, о работе над проектом под кодовым названием "Палладий".

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Подробности проекта не известны, однако отмечается, что его главными фигурантами будут седан и кроссовер, которые уже заждались обновления. Tesla Model S выпускается с 2012 года, а последнее визуальное обновление электрокара состоялось в 2016 году. Кроссовер выпускается без внешних изменений с 2015 года, что по меркам большинства автопроизводителей уже является критическим возрастом для модели. Тем более, что кроссовер использует платформу Model S и около трети ее компонентов.

Electrek объясняет, что информация в структурных подразделениях Tesla практически не выходит за их пределы, поэтому никто не знает ничего о проекте за пределами юрисдикции своего отдела. Однако все указывает на то, что проект Palladium будет чем-то масштабным.

Возможно, не таким масштабным, как того хотелось бы поклонникам марки, но обязательно более заметным, чем очередное обновление программного обеспечения.

В сентябре компания Tesla проведет ежегодное мероприятие, известное как "день батарейки", во время которого может раскрыться больше информации об этом загадочном проекте. Поэтому остается только терпеливо ждать.

Фото: неофициальные рендеры Tesla Model S / Autoevolution

Что касается названия, то оно порождает больше вопросов, чем ответов. Палладий – драгоценный металл из платиновой группы, который в автомобильной промышленности используется в катализаторах выхлопных систем для очистки от вредных веществ. Такое название может быть своеобразным упреком к автомобилям с ДВС. В то же время, саму компанию "Тесла" можно назвать палладием автомобильного мира. Кроме того, невероятно стремительный рост стоимости акций Tesla очень похож на повышение стоимости палладия на мировом рынке за последние годы.

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