Дві найстарші моделі електрокарів американської марки будуть модернізовані у рамках загадкового проекту Palladium.

Портал Electrek оприлюднив інформацію, отриману від анонімного джерела всередині компанії, про роботу над проектом під кодовою назвою “Паладій”.

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Подробиці проекту не відомі, однак зазначається, що його головними фігурантами будуть седан та кросовер, котрі вже зачекались на оновлення. Tesla Model S випускається з 2012 року, а останнє візуальне оновлення електрокара відбулось у 2016 році. Кросовер випускається без зовнішніх змін з 2015 року, що за мірками більшости автовиробників вже є критичним віком для моделі. Тим паче, що кросовер використовує платформу Model S і близько третини її компонентів.

Electrek пояснює, що інформація у структурних підрозділах Tesla практично не виходить за їх межі, тож ніхто не знає нічого про проект за межами юрисдикції свого відділу. Однак все вказує на те, що проект Palladium буде чимось масштабним.

Можливо, не таким масштабним, як того хотілось би шанувальникам марки, але обов’язково більш помітним, ніж чергове оновлення програмного забезпечення.

У вересні компанія Tesla проведе щорічний захід, відомий як “день батарейки”, під час якого може розкритись більше інформації про цей загадковий проект. Тож залишається лише терпляче чекати.

Фото: неофіційні рендери Tesla Model S / Autoevolution

Що ж до назви, то вона породжує більше запитань, ніж відповідей. Паладій – дорогоцінний метал з платинової групи, котрий в автомобільній промисловості використовується у каталізаторах вихлопних систем для очищення від шкідливих речовин. Така назва може бути своєрідним закидом до автомобілів з ДВЗ. У той же час, саму компанію “Тесла” можна назвати паладієм автомобільного світу. Крім того, неймовірно стрімке зростання вартості акцій Tesla дуже схоже на підвищення вартості паладію на світовому ринку за останні роки.

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