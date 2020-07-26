Это будет компактный автомобиль и микроавтобус.

Руководитель американской компании Tesla Илон Маск во время отчетной конференции за 2 квартал 2020 года подтвердил, что компания разрабатывает два новых электрокара – "компактный автомобиль" и "электромобиль повышенной вместимости".

О том, что на китайском Gigafactory 3 ведется разработка новой глобальной модели, известно достаточно давно. Однако подробностей о ней нет, только несколько дизайнерских эскизов, которые могут иметь мало общего с реальностью.

А вот второй моделью может стать настоящая "маршрутка", правда, очень инновационная. Ею может стать 12-местный фургон, который будет курсировать подземными туннелями The Boring Company. По замыслу Маска, такие автомобили смогут стать достойной альтернативной традиционному общественному транспорту и перевозить до 1,2 тысячи пассажиров в день, а в год – более 10 миллионов.

Когда в линейке Tesla появятся новые модели, пока неизвестно. Вероятно, их не стоит ждать раньше 2022 года: в следующем году компания будет занята выведением на рынок Cybertruck, производство которого наладят на новом предприятии в Техасе.

Напомним, что Tesla готовит рестайлинг для Model S и Model X.