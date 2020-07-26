Це буде компактний автомобіль та мікроавтобус.

Керівник американської компанії Tesla Ілон Маск під час звітної конференції за 2 квартал 2020 року підтвердив, що компанія розробляє два нових електрокара – "компактний автомобіль" і "електромобіль підвищеної місткості".

Про те, що на китайській Gigafactory 3 ведеться розробка нової глобальної моделі, відомо досить давно. Однак подробиць про неї нема, лише кілька дизайнерських ескізів, які можуть мати мало спільного з реальністю.

А от другою моделлю може стати справжня "маршрутка", щоправда, дуже інноваційна. Нею може стати 12-місний фургон, який курсуватиме підземними тунелями The Boring Company. За задумом Маска, такі автомобілі зможуть стати гідною альтернативної традиційному громадському транспорту і перевозити до 1,2 тисячі пасажирів в день, а в рік – понад 10 мільйонів.

Коли в лінійці Tesla з'являться нові моделі, поки невідомо. Ймовірно, їх не варто чекати раніше 2022 року: в наступному році компанія буде зайнята виведенням на ринок Cybertruck, виробництво якого налагодять на новому підприємстві в Техасі.

Нагадаємо, що Tesla готує рестайлінг для Model S та Model X.