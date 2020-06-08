Компактний електричний шаттл розрахований на 12 пасажирів.

Ілон Маск оголосив свої наміри створити електричний громадський транспорт близько чотирьох років тому у другій частині “Генерального плану” діяльності Tesla. У ньому значились плани на виробництво компактного кросовера, пікапа, вантажівки і мікроавтобуса. Перші три вже відомі, а про останню ще нічого не було чути.

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Tesla Model Y вже на ринку, Cybertruck та Semi на підході. Із появою The Boring Company для будівництва підземної високошвидкісної транспортної системи почали ширитись чутки про те, що електричного мінівена на агрегатах Model X компанія Tesla не будуватиме, натомість створить підземний шаттл.

Портал Electrek з посиланням на The Mercury News, повідомляє, що цього тижня транспортне відомство округу Сан-Бернардіно, що в штаті Каліфорнія, схвалило угоду з The Boring Company на експлуатацію тунелю. Він з’єднає містечко Ранчо-Кукамонга з міжнародним аеропортом “Онтеріо” швидкісним тунелем протяжністю в 4,5 км, яким будуть курсувати спеціальні транспортні засоби спільної розробки Boring і Tesla.

Повідомляється, що електричні транспортники розраховані на 12 пасажирів та їх багаж. Вони зможуть перевозити до 1 200 чоловік в день або понад 10 мільйонів в рік. Про самі транспортні засоби поки нічого не відомо, більше подробиць очікується у серпні або вересні.

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