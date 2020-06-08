Компактный электрический шаттл рассчитан на 12 пассажиров.

Илон Маск объявил о своих намерениях создать электрический общественный транспорт около четырех лет назад во второй части “Генерального плана” деятельности Tesla. В нем значились планы на производство компактного кроссовера, пикапа, грузовика и микроавтобуса. Первые три уже известны, а о последнем еще ничего не было слышно.

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Tesla Model Y уже на рынке, Cybertruck и Semi на подходе. С появлением The Boring Company для строительства подземной высокоскоростной транспортной системы начали распространяться слухи о том, что электрического минивэна на агрегатах Model X компания Tesla не будет строить, зато создаст подземный шаттл.

Портал Electrek со ссылкой на The Mercury News, сообщает, что на этой неделе транспортное ведомство округа Сан-Бернардино в штате Калифорния, одобрило соглашение с The Boring Company на эксплуатацию тоннеля. Он соединит городок Ранчо-Кукамонга с международным аэропортом “Онтарио” скоростным туннелем протяженностью в 4,5 км, которым будут курсировать специальные транспортные средства совместной разработки Boring и Tesla.

Сообщается, что электрические транспортники рассчитаны на 12 пассажиров и их багаж. Они смогут перевозить до 1 200 человек в день или более 10 миллионов в год. О самих транспортных средствах пока ничего не известно, больше подробностей ожидается в августе или сентябре.

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