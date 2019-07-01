По данным инсайдеров американская компания уже разрабатывает прототипы литий-ионных аккумуляторов и готовит оборудование для масштабного производства.

Длительное сотрудничество американского автопроизводителя и японского производителя аккумуляторов вскоре может завершиться.

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Разработка ведется в секретной исследовательской лаборатории Tesla, расположенной неподалеку от завода компании в Фримонте, где собираются автомобили Model 3, Model S и Model X, сообщает CNBC.

Отмечается, что исследовательская команда Tesla разрабатывает прототипы литий-ионных аккумуляторов и сопутствующего оборудования для их производства в больших объемах. Эту информацию косвенно подтверждает тот факт, что в мае 2019 года Tesla открыла вакансии для инженеров, занимающихся разработкой аккумуляторов.

Подробностей пока не хватает, однако понятно, что в ближайшие два-три года не может быть и речи о прекращении сотрудничества Tesla и Panasonic.

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