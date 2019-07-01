За данними інсайдерів американська компанія вже розробляє прототипи літій-іонних акумуляторів і готує обладнання для масштабного виробництва.

Тривале співробітництво американського автовиробника і японського виробника акумуляторів незабаром може завершитись.

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Розробка ведеться в секретній дослідній лабораторії Tesla, розташованій неподалік заводу компанії у Фрімонті, де збираються автомобілі Model 3, Model S та Model X”, повідомляє CNBC.

Відзначається, що дослідницька команда Tesla розробляє прототипи літій-іонних акумуляторів і супутнє обладнання для їх виробництва у великих обсягах. Цю інформацію опосередковано підтверджує той факт, що у травні 2019 року Tesla відкрила вакансії для інженерів, що займаються розробкою акумуляторів.

Подробиць поки бракує, однак зрозуміло, що у найближчі два-три роки не може бути й мови про припинення співпраці Tesla та Panasonic.

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