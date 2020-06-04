Прежде чем устроиться в Берлине, американский автопроизводитель рассматривал Великобританию, как возможное место для размещения европейского производства. Брексит нарушил эти планы и Tesla поселилась в Германии, но точка в этой истории еще не поставлена.

Британское издание Property Week сообщает, что Tesla все еще рассматривает варианты приобретения недвижимости в Великобритании. Ее целевое назначение – еще одна Гигафабрика или центр разработки и исследований.

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"Департамент международной торговли тесно сотрудничает с партнерами, чтобы разработать площадки для новых инвестиций в исследования, разработку и производство электромобилей в Великобритании", – отмечается в публикации.

В отчете ничего не сказано о том, для чего может понадобиться этот объект. При этом называется приблизительная локация – графство Сомерсет на юго-западе Англии, где есть промышленный парк площадью 650 акров. Если Tesla приобретет эту площадку, объект будет больше, чем существующие в Китае и Калифорнии, хотя и меньше, чем тот, что строится в Германии.

Шансы на то, что в Англии будет размещена новая Гигафабрика – невысокие. Вероятнее, что это будет исследовательский центр или комплекс для производства аккумуляторов.

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