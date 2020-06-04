Перш ніж влаштуватися в Берліні, американський автовиробник розглядав Великобританію, як можливе місце для розміщення європейського виробництва. Брексіт порушив ці плани і Tesla оселилась в Німеччині, але крапка в цій історії ще не поставлена.

Британське видання Property Week повідомляє, що Tesla все ще розглядає варіанти придбання нерухомості у Британії. Його цільове призначення – ще одна Гігафабрика або центр розробки і досліджень.

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“Департамент міжнародної торгівлі тісно співпрацює з партнерами, щоб розробити майданчики для нових інвестицій у дослідження, розробку та виробництво електромобілів у Великобританії”, – зазначається у публікації.

У звіті нічого не сказано про те, для чого може знадобитись цей об’єкт. При цьому називається приблизна локація – графство Сомерсет, на південному заході Англії, де є промисловий парк площею 650 акрів. Якщо Tesla придбає цей майданчик, об'єкт буде більшим, ніж існуючі в Китаї та Каліфорнії, хоча й меншим, за той, що будується у Німеччині.

Шанси на те, що в Англії буде розміщена нова Гігафабрика – невисокі. Імовірніше, що це буде дослідницький центр або комплекс для виробництва акумуляторів.

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