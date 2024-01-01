Tesla ищет замену Илону Маску: СМИ

Совет директоров производителя электромобилей Tesla связалась с фирмами, которые ищут замену Маску, около месяца назад, сообщает WSJ.

В то же время Председатель правления Робин Денхолм в четверг опровергла сообщение об этом, отмечает Reuters.

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В среду издание WSJ сообщило, что члены совета директоров Tesla около месяца назад обратились к нескольким фирмам по подбору руководителей, чтобы найти нового генерального директора компании, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.



Денхолм заявил в эфире X, что эта информация является "абсолютной неправдой", и добавил, что совет директоров производителя электромобилей "очень уверен" в способности Маска "продолжать выполнять захватывающий план роста". Маск также заявил в эфире X, что это "намеренно ложная статья".

На прошлой неделе Маск заявил, что значительно сократит время, которое он посвящает администрации Трампа, и больше времени будет уделять управлению Tesla.

Работа Маска в его Департаменте эффективности правительства (DOGE), где он возглавлял усилия по сокращению федеральных рабочих мест, была одним из самых противоречивых аспектов президентства Трампа, а его отсутствие в Tesla вызвало дополнительное беспокойство у инвесторов, поскольку продажи ее стареющей линейки электромобилей снижаются.

Его поддержка ультраправой политики в Европе также привела к протестам против Маска и компании, а также к вандализму в ее автосалонах и зарядных станциях по всей территории США и Европы.

Члены совета директоров встретились с Маском и попросили его публично подтвердить, что он проведет больше времени в Tesla, говорится в сообщении WSJ.

Но, как добавляется в отчете, непонятно, знал ли Маск, который также является членом совета директоров, о планировании преемственности, или его обещание проводить больше времени в Tesla повлияло на эти усилия.

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На фоне роста конкуренции в мире Маск отказался от своего обещания создать новую доступную платформу для электромобилей до развертывания беспилотных такси и гуманоидных роботов, подчеркивая будущее Tesla как компании с искусственным интеллектом и робототехникой, а не как автопроизводителя.

Значительная часть оценки компании базируется на этом видении, и некоторые инвесторы считают, что Трамп поможет его продвинуть. На прошлой неделе федеральные регуляторы смягчили правила тестирования автономных транспортных средств, что стало причиной роста в цене акций Tesla.

Некоторые директора Tesla, включая соучредителя Джей Би Штраубеля, встречались с крупными инвесторами, чтобы заверить их, что компания в надежных руках, сообщает WSJ.

Инвесторы-активисты давно обвиняют совет директоров Tesla в недостатке независимости и неспособности сдержать Маска.