Tesla шукає заміну Ілону Маску: ЗМІ

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Рада директорів виробника електромобілів Tesla зв'язалася з фірмами, які шукають заміну Маску, близько місяця тому, повідомляє WSJ.
Водночас Голова правління Робін Денхолм у четвер спростувала повідомлення про це, наголошує Reuters.
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У середу видання WSJ повідомило, що члени ради директорів Tesla близько місяця тому звернулися до кількох фірм з підбору керівників, щоб знайти нового генерального директора компанії, посилаючись на джерела, знайомі з переговорами.
Денхолм заявив в ефірі X, що ця інформація є «абсолютною неправдою», і додав, що рада директорів виробника електромобілів «дуже впевнена» у здатності Маска «продовжувати виконувати захопливий план зростання». Маск також заявив в ефірі X, що це «навмисно неправдива стаття».
Минулого тижня Маск заявив, що значно скоротить час, який він присвячує адміністрації Трампа, і більше часу приділятиме керуванню Tesla.
Робота Маска в його Департаменті ефективності уряду (DOGE), де він очолював зусилля щодо скорочення федеральних робочих місць, була одним із найсуперечливіших аспектів президентства Трампа, а його відсутність у Tesla викликала додаткове занепокоєння у інвесторів, оскільки продажі її старіючої лінійки електромобілів знижуються.
Його підтримка ультраправої політики в Європі також призвела до протестів проти Маска та компанії, а також до вандалізму в її автосалонах та зарядних станціях по всій території США та Європи.
Члени ради директорів зустрілися з Маском і попросили його публічно підтвердити, що він проведе більше часу в Tesla, йдеться у повідомленні WSJ.
Але, як додається у звіті, незрозуміло, чи знав Маск, який також є членом ради директорів, про планування наступництва, чи його обіцянка проводити більше часу в Tesla вплинула на ці зусилля.
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На тлі зростання конкуренції у світі Маск відмовився від своєї обіцянки створити нову доступну платформу для електромобілів до розгортання безпілотних таксі та гуманоїдних роботів, підкреслюючи майбутнє Tesla як компанії зі штучним інтелектом та робототехнікою, а не як автовиробника.
Значна частина оцінки компанії базується на цьому баченні, і деякі інвестори вважають, що Трамп допоможе його просунути. Минулого тижня федеральні регулятори пом'якшили правила тестування автономних транспортних засобів, що стало причиною зростання в ціні акцій Tesla.
Деякі директори Tesla, включаючи співзасновника Джей Бі Штраубеля, зустрічалися з великими інвесторами, щоб запевнити їх, що компанія в надійних руках, повідомляє WSJ.
Інвестори-активісти давно звинувачують раду директорів Tesla у браку незалежності та нездатності стримати Маска.