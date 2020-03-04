Автопроизводитель обвиняет в этом поставщиков.

Несколько покупателей Tesla Model 3 в Китае получили свои электрокары без одного очень важного компонента – электронного блока управления для системы “Автопилот”.

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Каждый автомобиль Tesla, поставляемый с апреля 2019 года, должен быть оснащен компьютером (Full Self-Driving Computer), который отвечает за функции системы автоматического управления. Чип должен иметь версию HW3.0. Однако несколько новых владельцев Третьей модели, сделанных в Китае, заметили, что номер детали их компьютера не совпадал с FSD-компьютером Tesla, указанным в документах на машину. Они сообщили о своем открытии не только представительству Tesla, но и другим собственникам, через форумы и соцсети. После этого владельцы Model 3 начали рыться в своих электрокарах и выяснили, что в некоторых из них действительно не хватает очень важного “железа”. Кое-кто даже обратился на горячую линию Защиты прав потребителей в Китае с обвинениями Tesla в мошенничестве, сообщает Panda Daily.

Местное подразделение производителя – Tesla China, факт продаж таких автомобилей подтвердило и выпустило официальное заявление по этому поводу. “Чип HW3.0 и его предыдущая версия HW2.5 почти не отличаются по своим возможностям, если не используются дополнительные сервисы FSD."Тесла пообещала обновить автомобили с HW2. 5 до HW3 0, "как только будут решены проблемы с цепью поставщиков" Какие именно невзгоды повлекли такую ситуацию – не сообщается.

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