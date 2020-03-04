Автовиробник звинувачує у цьому постачальників.

Кілька покупців Tesla Model 3 у Китаї отримали свої електрокари без одного дуже важливого компонента – електронного блоку управління для системи “Автопілот”.

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Кожен автомобіль Tesla, що постачається з квітня 2019 року, повинен бути оснащений комп’ютером (Full Self-Driving Computer), який відповідає за функції системи автоматичного управління. Чіп повинен мати версію HW3.0. Однак декілька нових власників Третьої моделі, зроблених в Китаї, помітили, що номер деталі їх комп'ютера не збігався з FSD-комп’ютером Tesla, вказаним у документах на машину. Вони повідомили про своє відкриття не тільки представництву Tesla, а й іншим власникам, через форуми та соцмережі. Після цього власники Model 3 почали копирсатись у своїх електрокарах і з’ясували, що в деяких із них справді бракує дуже важливого “заліза”. Дехто навіть звернувся на гарячу лінію Захисту прав споживачів у Китаї зі звинуваченнями Tesla у шахрайстві, повідомляє Panda Daily.

Місцевий підрозділ виробника – Tesla China, факт продажів таких автомобілів підтвердив і випустив офіційну заяву з цього приводу. “Чіп HW3.0 та його попередня версія HW2.5 майже не відрізняються за своїми можливостями, якщо не використовуються додаткові сервіси FSD.” Тесла пообіцяла оновити автомобілі з HW2.5 до HW3.0, “як тільки будуть вирішені проблеми з ланцюгом постачальників”. Які саме негаразди спричинили таку ситуацію – не повідомляється.

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