Дополнительные 10 тысяч появились в ценнике Tesla Model S в исполнении Plaid+.

Tesla давно практикует корректировку цен на ходу, как правило, без каких-либо предварительных объявлений. Последний пример такой ценовой стратегии появился вчера вечером, когда цена на Tesla Model S Plaid + выросла с 139 990 до 149 990 долларов.

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Это огромное увеличение на 10 000 долларов, и это происходит задолго до того, как электрокары будут фактически доставлены – заказанные сегодня Model S Plaid + должны доставить покупателям только в конце года. При этом, все еще не ясно, будут ли у них прямоугольные “штурвалы”.

На сайте производителя цена демонстрируется в 142 990 долларов за Model S Plaid +, однако указано, что она учитывает государственные субсидии в размере 5500 долларов за покупку электрокара, а также 1500 долларов субсидии от штата Калифорния. Таким образом, цена без субсидий составляет 149 990 долларов. Электрокар в таком исполнении имеет заявленный пробег на одном заряде в 840 километров, ускоряется от 0 до 100 километров в час за 1,99 секунды и способен развивать максимальную скорость в 320 километров в час.

Цены на другие исполнения Model S остались неизменными, однако были откорректированы прайсы для Tesla Model 3 в исполнении Standard Range Plus и Tesla Model X: компактный седан прибавил в цене 500 долларов и теперь стоит 37 490 долларов, а кроссовер теперь стоит от 89 990 долларов – также на полтысячи дороже, чем раньше.