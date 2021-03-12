Додаткові 10 тисяч з'явились в ціннику Tesla Model S у виконанні Plaid+.

Tesla давно практикує коригування цін на ходу, як правило, без будь-яких попередніх оголошень. Останній приклад такої цінової стратегії з'явився вчора ввечері, коли ціна на Tesla Model S Plaid + зросла з 139 990 до 149 990 доларів.

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Це величезне збільшення на 10 000 доларів, і воно відбувається задовго до того, як електрокари будуть фактично доставлені – замовлені сьогодні Model S Plaid + повинні доставити покупцям лише наприкінці року. При цьому, все ще не ясно, чи будуть у них прямокутні “штурвали”.

На сайті виробника демонструється ціна у 142 990 доларів за Model S Plaid +, однак вказано, що вона враховує державні субсидії у розмірі 5500 доларів за купівлю електрокара, а також 1500 доларів субсидії від штату Каліфорнія. Таким чином, ціна без субсидій становить 149 990 доларів. Електрокар у такому виконанні має заявлений пробіг на одному заряді у 840 кілометрів, прискорюється від 0 до 100 кілометрів на годину за 1,99 секунди та здатен розвивати максимальну швидкість у 320 кілометрів на годину.

Ціни на інші виконання Model S залишились незмінними, однак були відкореговані прайси для Tesla Model 3 у виконанні Standard Range Plus та Tesla Model X: компактний седан додав в ціні 500 доларів і тепер коштує 37 490 доларів, а кросовер тепер коштує від 89 990 доларів – також на півтисячі дорожче, ніж раніше.