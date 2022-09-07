Euro NCAP опубликовала очередной раунд рейтингов безопасности. Среди протестированных автомобилей – Tesla Model Y, Genesis GV60 и Kia Niro, а также китайские ORA Funky Cat и WEY Coffee 01.

Новейший кроссовер Tesla Model Y, изготовленный на гигафабрике Tesla в Берлине, набрала впечатляющих 97 процентов в системе защиты взрослых пассажиров и почти идеальных 98 процентов в системе помощи в безопасности.

Китайские производители пытались выйти на европейский рынок и раньше, но не всегда они показывали удовлетворительные результаты краш-тестов. Однако Great Wall Motor доказал, что может производить безопасные автомобили – электрические ORA Funky Cat и WEY Coffee 1 получили самый высокий балл в пять звезд.

Также интересно в Хорватии разбили суперкар стоимостью 15 млн долларов

Корейские бренды также показали отличные результаты. Электрический внедорожник Genesis GV60 получил пять звезд, хотя имеет возможность улучшить защиту уязвимых участников дорожного движения. А Kia Niro завоевал четыре звезды, ведь покупатели этого автомобиля для повышения безопасности должны доплатить за дополнительный пакет безопасности DriveWise.