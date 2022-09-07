Euro NCAP опублікувала черговий раунд рейтингів безпеки. Серед протестованих автомобілів –Tesla Model Y, Genesis GV60 і Kia Niro, а також китайські ORA Funky Cat і WEY Coffee 01.

Найновіший кросовер Tesla Model Y, виготовлена ​​на гігафабриці Tesla в Берліні, набрала вражаючих 97 відсотків у системі захисту дорослих пасажирів і майже ідеальних 98 відсотків у системі допомоги безпеці.

Китайські виробники намагалися вийти на європейський ринок і раніше, але не завжди вони показували задовільні результати краш-тестів. Однак Great Wall Motor довів, що може виробляти безпечні автомобілі – електричні ORA Funky Cat і WEY Coffee 1 отримали найвищий бал у п’ять зірок.

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Корейські бренди також показали хороші результати. Електричний позашляховик Genesis GV60 отримав п’ять зірок, хоча й має можливість покращити захист вразливих учасників дорожнього руху. А Kia Niro завоював чотири зірки, адже покупці цього автомобіля задля підвищення його безпеки мають доплатити за додатковий пакет безпеки DriveWise.

Третє покоління Hyundai i20 розділяє чотири зірки 2021 року з близьким BAYON. А нові електричні варіанти існуючих моделей Stellantis – Citroen ë-Berlingo, Opel/Vauxhall Combo e-Life та Peugeot e-Rifter – додані до результатів 2018 року, які були у моделей з двигунами внутрішнього згоряння.