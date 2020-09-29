Tesla заинтересовалась покупкой пакета акций подразделения LG, выпускающего аккумуляторы.

В июле LG Chem удалось стать крупнейшим производителем тяговых аккумуляторов для электромобилей в мире, теперь корейский производитель намерен выделить этот бизнес из своей структуры.

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По данным корейских СМИ, компания Tesla заинтересовалась возможностью покупки 10% акций вновь создаваемой LG Energy Solution. Об этом сообщило издание The Korea Times со ссылкой на информированные источники в банковском секторе.

Американскому производителю электромобилей эта сделка позволит обеспечить себя стабильными поставками тяговых аккумуляторов, в которых она остро нуждается на фоне растущих амбиций по наращиванию производства. Собственные инициативы Tesla по совершенствованию тяговых батарей принесут плоды не сразу, поэтому компания еще долго будет зависеть от сторонних поставщиков.

Пока сложно оценить, насколько участие Tesla в капитале LG Energy Solution позволит компаниям усилить сотрудничество в создании новых типов батарей. У американского производителя электромобилей есть опыт сотрудничества с Panasonic, партнеры совместно выпускают аккумуляторные ячейки в США. Еще одним крупным партнером Tesla является китайская компания CATL, которая поставляет аккумуляторы для электромобилей локальной сборки, что сходят с конвейера в Шанхае. Диверсификация источников поставок батарей позволяет Tesla придерживаться гибкого ценообразования.

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