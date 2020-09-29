Tesla зацікавилася купівлею пакета акцій підрозділу LG, що випускає акумулятори

У липні LG Chem вдалося стати найбільшим виробником тягових акумуляторів для електромобілів в світі, тепер корейський виробник має намір виділити цей бізнес зі своєї структури.

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За даними корейських ЗМІ, компанія Tesla зацікавилася можливістю покупки 10% акцій новостворюваної LG Energy Solution. Про це повідомило видання The Korea Times з посиланням на інформовані джерела в банківському секторі.

Американському виробникові електромобілів ця угода дозволить забезпечити себе стабільними поставками тягових акумуляторів, в яких вона гостро потребує на тлі зростаючих амбіцій щодо нарощування виробництва. Власні ініціативи Tesla щодо вдосконалення тягових батарей принесуть плоди не відразу, тому компанія ще довго буде залежати від сторонніх постачальників.

Поки складно оцінити, наскільки участь Tesla в капіталі LG Energy Solution дозволить компаніям посилити співпрацю в створенні нових типів батарей. У американського виробника електромобілів є досвід співпраці з Panasonic, партнери спільно випускають акумуляторні осередки в США. Ще одним великим партнером Tesla є китайська компанія CATL, яка постачає акумуляторами електромобілі локального складання, що сходять з конвеєра в Шанхаї. Диверсифікація джерел постачання батарей дозволяє Tesla дотримуватися гнучкого ціноутворення.

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