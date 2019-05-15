Переговоры между Tesla и производителем ультраконденсаторов и аккумуляторов из Сан-Диего начались еще в феврале этого года, а закрыть сделку стороны надеются в ближайшее время.

Обе компании годами обсуждали возможности сотрудничества, однако только в декабре прошлого года в Tesla решили полностью поглотить Maxwell.

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"Прямо сейчас мы проходим согласование с SEC. Есть определенные препятствия на пути, и мы движемся по графику и ожидаем закрытия сделки в середине мая, сказал главный юрконсультант компании Tesla Джонатан Чанг.

Сегодня Tesla объявила об условиях закрытия сделки: акционеры Maxwell получат за каждую акцию своей компании 0,0193 акций Tesla. После объявления акции Tesla резко упали в цене, что привело к увеличению количества акций, необходимых для достижения суммы, согласованной сделки. Сделка по поглощению Maxwell обойдется Tesla в $235,6 миллиона.

Недавно компания Maxwell запатентовала технологию производства сухих электродов для батарей. Именно она может быть настоящей причиной, или, по крайней мере, решающим фактором, который побудил Tesla до этой сделки.

По утверждению разработчиков, технология DBE Maxwell обеспечивает значительно лучшие показатели производительности тяговых аккумуляторных батарей. При этом такие батареи демонстрируют сохранение емкости почти 90%, после 1500 циклов зарядки-разрядки, а их элементы сохраняют эффективность при высоких скоростях разряда и намного лучше, чем элементы без сухого электрода.

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