Перемовини між Tesla та виробником ультраконденсаторів і акумуляторів з Сан-Дієго розпочались ще в лютому цього року, а закрити угоду сторони сподіваються найближчим часом.

Обидві компанії роками обговорювали можливості співпраці, однак лише у грудні минулого року у Tesla вирішили повністю поглинути Maxwell.

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“Прямо зараз ми проходимо погодження з SEC. Є певні перешкоди на шляху, та ми рухаємося за графіком і очікуємо закриття угоди в середині травня, сказав головний юрконсультант компанії Tesla Джонатан Чанг.

Сьогодні Tesla оголосила про умови закриття угоди: акціонери Maxwel отримають за кожну акцію своєї компанії компанії 0.0193 акцій Tesla. Після оголошення акції Tesla різко впали в ціні, що призвело до збільшення кількості акцій, необхідних для досягнення суми, узгодженої для угоди. Операція з поглинання Maxwell обійдеться Tesla у $235,6 мільйона.

Нещодавно компанія Maxwell запатентувала технологію виробництва сухих електродів для батарей. Саме вона може бути справжньою причиною, чи, принаймні, вирішальним фактором, який спонукав Tesla до цієї угоди.

За ствердженнями розробників, технологія DBE Maxwell забезпечує значно кращі показники продуктивності тягових акумуляторних батарей. При цьому такі батареї демонструють збереження ємності майже 90%, після 1500 циклів, зарядки-розрядки, а їх елементи зберігають ефективність при високих швидкостях розряду і набагато краще, ніж елементи без сухого електрода.

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