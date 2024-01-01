Tesla объявляет первые скидки на Model Y Juniper

Как рассказывает Carscoops, покупка демонстрационной версии Model Y Juniper может стать хорошим вариантом для тех, кто стремится сэкономить деньги. Сообщается, что в текущем ассортименте Tesla есть десятки кроссоверов со скидками от 490 до более 1070 долларов.

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Пробег этих автомобилей варьируется. Электромобили, имеющие высокие скидки, часто более 1000 долларов, обычно имеют чуть меньше 3300 километров пробега, тогда как Model Y с меньшими скидками, около 510 долларов, имеют на одометре более 1500 километров.

Является ли такая экономия достаточной, чтобы отказаться от покупки абсолютно нового электромобиля, будет зависеть от личных предпочтений покупателей. Можно предположить, что для некоторых любая экономия – это выгодная сделка. Максимальная скидка распространяется на две демонстрационные версии Tesla Model Y Launch Series, что была доступна в США лишь некоторое время.

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Они имеют пробег около 1340 и 3900 километров, поэтому их стоимость снижена на 600 и 1200 долларов соответственно до $51 890 и $51 290. Model Y Launch Series имела все дополнительные опции и преимущества стандартной комплектации, в частности, 20-дюймовые колеса, фаркоп, усилитель ускорения, полную палитру цветов краски и пакет полностью автономного управления (FSD).