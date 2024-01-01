Tesla оголошує перші знижки на Model Y Juniper

Як розповідає Carscoops, купівля демонстраційної версії Model Y Juniper може стати гарним варіантом для тих, хто прагне заощадити гроші. Повідомляється, що у поточному асортименті Tesla є десятки кросоверів зі знижками від 490 до понад 1070 доларів.

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Пробіг цих автомобілів варіюється. Електромобілі, що мають вищі знижки, часто понад 1000 доларів, зазвичай мають трохи менше ніж 3300 кілометрів пробігу, тоді як Model Y з меншими знижками, близько 510 доларів, мають на одометрі понад 1500 кілометрів.

Чи є така економія достатньою, аби відмовитись від купівлі абсолютно нового електромобіля, залежатиме від особистих уподобань покупців. Можна припустити, що для деяких будь-яка економія – це вигідна угода. Максимальна знижка поширюється на дві демонстраційні версії Tesla Model Y Launch Series, що була доступна в США лише деякий час.

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Вони мають пробіг близько 1340 й 3900 кілометрів, тому їх вартість знижено на 600 й 1200 доларів відповідно до $51 890 й $51 290. Model Y Launch Series мала всі додаткові опції та переваги стандартної комплектації, зокрема, 20-дюймові колеса, фаркоп, підсилювач прискорення, повну палітру кольорів фарби та пакет повністю автономного керування (FSD).