Колишні власники Tesla “пересідають” на електричні Cadillac

Як пише Carscoops, за словами одного з керівників General Motors для журналістів CNBC, кожен з десяти нових покупців електричних моделей бренду Cadillac раніше був власником Tesla. Водночас найбільш популярним серед них є компактний кросовер Lyriq.

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Як центральна електрична пропозиція бренду, Lyriq став значним фактором конверсії клієнтів. Він може похвалитися початковою ціною менше ніж 60 000 доларів і має величезний 33-дюймовий вигнутий OLED-дисплей, багато розкоші та пристойний запас ходу.

Cadillac Lyriq

“Ми бачимо можливість збільшити рівень завоювання для Tesla, безумовно. Портфоліо – це ключ. У нас завжди була хороша взаємодія з клієнтами Tesla, але в минулому для Lyriq цей показник коливався в межах від 10% до 15%. Тож, безумовно, ми бачимо хороший стрибок. Ми дійсно готові до успіху. Ми збираємося взяти цей портфель, тепер, коли Vistiq завершує лінійку позашляховиків, і стати брендом №1 серед розкішних електромобілів першого рівня”, – сказав CNBC Бред Франц, директор Cadillac з глобального маркетингу.

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Аналітики Edmunds вважають, що ця тенденція може не сповільнитись з часом, оскільки компанія Tesla наразі зіткнулася з безліччю проблем, зокрема невдоволенням споживачів, тоді як Cadillac пропонує широку лінійку електричних моделей. За їхніми даними, покупці Lyriq також приглядаються до таких моделей, як Optiq від Cadillac, Acura ZDX, Ford Mustang Mach-E та BMW iX.

Cadillac Vistiq

Відразу за ними йдуть Kia EV9 та власні електромобілі GM Chevy Blazer та Equinox. Покупці Tesla, з іншого боку, схильні залишатися лояльними, часто розглядаючи інші автомобілі Tesla, коли готові до чогось нового. Залежно від моделі, вони також можуть розглядати варіанти від Honda, Hyundai, Kia або, зрідка, Equinox EV чи Hummer EV.