Бывшие владельцы Tesla "пересаживаются" на электрические Cadillac

Как пишет Carscoops, по словам одного из руководителей General Motors для журналистов CNBC, каждый из десяти новых покупателей электрических моделей бренда Cadillac ранее был владельцем Tesla. В то же время наиболее популярным среди них является компактный кроссовер Lyriq.

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Как центральное электрическое предложение бренда, Lyriq стал значительным фактором конверсии клиентов. Он может похвастаться начальной ценой менее 60 000 долларов и имеет огромный 33-дюймовый изогнутый OLED-дисплей, много роскоши и приличный запас хода.

Cadillac Lyriq

“Мы видим возможность увеличить уровень завоевания для Tesla, безусловно. Портфолио – это ключ. У нас всегда было хорошее взаимодействие с клиентами Tesla, но в прошлом для Lyriq этот показатель колебался в пределах от 10% до 15%. Так что, безусловно, мы видим хороший скачок. Мы действительно готовы к успеху. Мы собираемся взять этот портфель, теперь, когда Vistiq завершает линейку внедорожников, и стать брендом №1 среди роскошных электромобилей первого уровня”, – сказал CNBC Брэд Франц, директор Cadillac по глобальному маркетингу.

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Аналитики Edmunds считают, что эта тенденция может не замедлиться со временем, поскольку компания Tesla сейчас столкнулась с множеством проблем, в частности недовольством потребителей, тогда как Cadillac предлагает широкую линейку электрических моделей. По их данным, покупатели Lyriq также присматриваются к таким моделям, как Optiq от Cadillac, Acura ZDX, Ford Mustang Mach-E и BMW iX.

Cadillac Vistiq

Сразу за ними идут Kia EV9 и собственные электромобили GM Chevy Blazer и Equinox. Покупатели Tesla, с другой стороны, склонны оставаться лояльными, часто рассматривая другие автомобили Tesla, когда готовы к чему-то новому. В зависимости от модели, они также могут рассматривать варианты от Honda, Hyundai, Kia или, изредка, Equinox EV или Hummer EV.