Tesla отзывает 13 000 электромобилей из-за риска внезапной потери мощности

Как пишет Carscoops, согласно официальному отчету Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), дефект касается моделей Model 3 2025 года и Model Y 2026 года, а виновником оказался соленоид InTiCa, который из-за ненадежного соединения катушки может вызвать разрыв контакта. Tesla отмечает, что только около 1% из 12 963 автомобилей имеют потенциальный дефект, однако последствия могут быть опасными.

Компания начала расследование в августе после серии жалоб владельцев, которые сообщали, что автомобили не переключаются с “паркинга” на “драйв”. Анализ показал повышенное сопротивление в контакторе, который и приводил к сбоям. В результате Tesla связала проблему с компонентами от InTiCa.

Хотя никаких аварий или травм не зафиксировано, компания решила провести профилактическую замену всех подозрительных контактов. Владельцы получат письма-уведомления 9 декабря, а ремонт будет осуществляться бесплатно в официальных сервисных центрах Tesla.

Стоит отметить, что этот отзыв совпадает с другими вызовами для бренда - в частности, потерей части налоговых льгот на электромобили в США, а также давлением со стороны новых конкурентов из Китая.