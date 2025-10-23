Tesla відкликає 13 000 електромобілів через ризик раптової втрати потужності

Як пише Carscoops, згідно з офіційним звітом Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), дефект стосується моделей Model 3 2025 року та Model Y 2026 року, а винуватцем виявився соленоїд InTiCa, який через ненадійне з’єднання котушки може викликати розрив контакту. Tesla зазначає, що лише близько 1% із 12 963 автомобілів мають потенційний дефект, однак наслідки можуть бути небезпечними.

Корисно: Як відкрити двері Tesla в надзвичайній ситуації — зрозумілі інструкції для кожної моделі

Компанія розпочала розслідування в серпні після серії скарг власників, які повідомляли, що автомобілі не перемикаються з “паркінгу” на “драйв”. Аналіз показав підвищений опір у контакторі, який і призводив до збоїв. У результаті Tesla зв’язала проблему з компонентами від InTiCa.

Хоча жодних аварій або травм не зафіксовано, компанія вирішила провести профілактичну заміну всіх підозрілих контактів. Власники отримають листи-повідомлення 9 грудня, а ремонт здійснюватиметься безкоштовно в офіційних сервісних центрах Tesla.

Також цікаво: У Китаї представили Tesla Model Y із запасом ходу понад 800 км

Варто зазначити, що це відкликання збігається з іншими викликами для бренду — зокрема, втратою частини податкових пільг на електромобілі у США, а також тиском з боку нових конкурентів з Китаю.