Несколько новшеств позволили Tesla отлить под давлением почти весь кузов электромобиля в одной детали, сообщает Reuters.

Сообщается, что Tesla совершила технологический прорыв, когда дело доходит до так называемого процесса gigacasting, который позволит отлить под давлением почти все сложное днище электромобиля как единое целое.

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По словам пяти человек, знакомых с планами, пожелавшими остаться анонимными, компания Tesla объединила ряд инноваций, чтобы сделать возможным литье под давлением. Если информация точна, мы говорим о большом прорыве, поскольку для создания такого большого каркаса с помощью традиционных методов обычно нужно собрать сотни отдельных компонентов.

Излишне говорить, что это может изменить способ, которым Tesla строит электромобили, и внести решающий вклад в снижение производственных затрат вдвое, что является долгосрочной целью генерального директора Илона Маска.

Источники сказали, что ноу-хау для достижения этого является основой распакованной производственной стратегии Tesla, обнародованной Илоном Маском в марте, которая является ключевой для его плана построить десятки миллионов более дешевых электромобилей в течение следующих десяти лет и все равно получить существенную прибыль.

Два инсайдера сказали, что новый дизайн и технологии производства Tesla могут позволить компании разработать автомобиль с нуля за 18-24 месяца, по сравнению с 3-4 годами для большинства конкурентов.

Одна большая рама, объединяющая переднюю и заднюю части со средней нижней частью, где расположена батарея, может впервые использоваться в маленьком электромобиле Tesla стоимостью 25 000 долларов, который компания планирует выпустить к 2025 году, сообщили пять человек.

Трое из них сказали, что в этом месяце ожидается, что Tesla примет решение о том, отлить ли платформу цельной.

Прорыв сосредоточен на том, как гигантские пресс-формы для столь крупной детали разработаны и проверены для массового производства, а также на том, как литые детали могут интегрировать полые подрамники с внутренними ребрами, чтобы уменьшить вес и повысить ударопрочность.

Инновации, разрабатываемые специалистами по дизайну и литью в Великобритании, Германии, Японии и США, включают 3D-печать и промышленный песок. В частности, Tesla обратилась в компании, которые создают тестовые формы из промышленного песка с помощью 3D-принтеров.

В отчете содержатся большие технические детали, но главное, что следует знать, это то, что будущий маленький автомобиль Tesla дал компании идеальную возможность отлить платформу электромобиля из одного куска, главным образом потому, что его днище проще.

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Автомобиль Tesla стоимостью 25 000 долларов США и его версия роботокси не имеют больших передних и задних свесов, а также капота и заднего багажника. «Это в некотором роде похоже на лодку, батарейный лоток с маленькими крыльями, прикрепленными к обоим концам. Было бы смысла сделать это одним куском», — сказал Reuters один из инсайдеров.

Видение Маска изначально заключалось в том, чтобы найти способ отлить цельное днище, несмотря на риски, сказали источники, и именно над этим компания работает.