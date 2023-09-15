Кілька нововведень дозволили Tesla відлити під тиском майже весь кузов електромобіля в одній деталі, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Tesla зробила технологічний прорив, коли справа доходить до так званого процесу «gigacasting», який дозволить відлити під тиском майже все складне днище електромобіля як єдине ціле.

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За словами п’яти людей, знайомих із планами, які побажали залишитися анонімними, компанія Tesla об’єднала низку інновацій, щоб уможливити лиття під тиском. Якщо інформація точна, ми говоримо про великий прорив, оскільки для створення такого великого каркасу за допомогою традиційних методів зазвичай потрібно зібрати сотні окремих компонентів.

Зайве говорити, що це може змінити спосіб, у який Tesla будує електромобілі, і внести вирішальний внесок у зниження виробничих витрат вдвічі, що є довгостроковою метою генерального директора Ілона Маска.

Джерела сказали, що ноу-хау для досягнення цього є основою «розпакованої» виробничої стратегії Tesla, оприлюдненої Ілоном Маском у березні, яка є ключовою для його плану побудувати десятки мільйонів дешевших електромобілів протягом наступних десяти років і все одно отримати суттєвий прибуток.

Двоє інсайдерів сказали, що новий дизайн і технології виробництва Tesla можуть дозволити компанії розробити автомобіль з нуля за 18-24 місяці, порівняно з 3-4 роками для більшості конкурентів.

Одна велика рама, що поєднує передню та задню частини з середньою нижньою частиною, де розміщена батарея, може вперше використовуватися в маленькому електромобілі Tesla вартістю 25 000 доларів, який компанія планує випустити до 2025 року, повідомили п’ятеро людей.

Троє з них сказали, що цього місяця очікується, що Tesla прийме рішення про те, чи відлити платформу цільною.

Прорив зосереджений на тому, як гігантські прес-форми для такої великої деталі розроблені та перевірені для масового виробництва, а також на тому, як литі деталі можуть інтегрувати порожнисті підрамники з внутрішніми ребрами, щоб зменшити вагу та підвищити ударостійкість.

Інновації, які розробляють фахівці з дизайну та лиття у Великобританії, Німеччині, Японії та США, включають 3D-друк і промисловий пісок. Зокрема, Tesla звернулася до компаній, які створюють тестові форми з промислового піску за допомогою 3D-принтерів.

У звіті містяться великі технічні деталі, але головне, що слід знати, це те, що майбутній маленький автомобіль Tesla дав компанії ідеальну можливість відлити платформу електромобіля з одного шматка, головним чином тому, що його днище простіше.

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Автомобіль Tesla вартістю 25 000 доларів США та його версія роботаксі не мають великих передніх і задніх звисів, а також капота та заднього багажника. «Це в певному сенсі схоже на човен, батарейний лоток із маленькими крилами, прикріпленими до обох кінців. Мало б сенс зробити це одним шматком», — сказав Reuters один із інсайдерів.

Бачення Маска з самого початку полягало в тому, щоб знайти спосіб відлити цілісне днище, незважаючи на ризики, сказали джерела, і саме над цим компанія працює.