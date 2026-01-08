Tesla попала впросак со своим Cybercab

Согласно новым документам Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO), заявка Tesla на регистрацию торговой марки Cybercab была приостановлена, сообщает Carscoops. Решение приняли из-за двух ключевых факторов - вероятной путаницы с уже существующими названиями и наличия заявки с более ранней датой подачи. Заявка Tesla с серийным номером 98806788 пока не рассматривается и будет оставаться “замороженной” до тех пор, пока не будет выяснен вопрос с предыдущим претендентом на это название.

Кто опередил Tesla

Неожиданным обладателем приоритета стала французская компания Unibev, производитель алкогольных напитков. Она подала заявку на торговую марку Volkswagen обогнал Tesla Cybercab и вывел свое роботакси на четвертый уровень автономности 28 октября 2024 года, то есть на 18 дней раньше, чем Tesla обратилась в USPTO. Ключевая ошибка Tesla заключается в том, что компания не подала заявку на защиту названия до публичной презентации продукта. Пока бренд активно продвигали, другая компания успела юридически закрепить за собой права на название.

Старые знакомые

Ситуация выглядит еще интереснее, если учесть, что Unibev уже знакома с Tesla. Именно эта компания владеет несколькими торговыми марками, связанными с Teslaquila - брендом, который Tesla ранее пыталась использовать для своей фирменной текилы. Это означает, что Unibev хорошо знакома с брендинговыми стратегиями Tesla и понимает, какую ценность могут иметь громкие названия, связанные с американским автопроизводителем.

Два варианта для Tesla

Сейчас перед Tesla стоит непростой выбор. Первый сценарий заключается в том, чтобы договориться с Unibev о передаче прав на название Cybercab. Такой вариант, вероятнее всего, обойдется недешево, учитывая уже вложенные средства и ценность бренда.

Второй путь - полностью отказаться от названия Cybercab и провести ребрендинг, фактически списав все расходы, связанные с ее продвижением. По информации Electrek, переговоры между сторонами уже продолжаются. Также существует и третий, менее вероятный сценарий - если Cybercab так и не выйдет на рынок, вся эта история потеряет практическое значение.

Брендинг как слабое место

Этот случай еще раз показывает, что даже технологические гиганты могут ошибаться в базовых юридических вопросах. Для Tesla, которая строит будущее автономного транспорта, потеря контроля над названием может оказаться не менее болезненной, чем задержка запуска самого продукта.