Tesla Cubertruck имеет худший в мире стеклоочиститель: фото

Футуристическое решение выглядело эффектно на презентациях, однако в реальной жизни оно стало для владельцев источником постоянного раздражения. И, как выяснилось, зима лишь усугубила ситуацию.

В чем именно проблема со стеклоочистителем

Жалобы на работу стеклоочистителя появились почти сразу после старта поставок, рассказывает Carscoops. Владельцы Cybertruck массово сообщают о:

плохом контакте щетки со стеклом в центральной и верхней части хода;

неэффективной очистке на высоких скоростях;

проблемах с подачей жидкости омывателя;

остатках воды и грязи в зоне обзора перед фронтальными камерами системы FSD.

В холодное время года ситуация становится еще хуже. Соль, снег и слякоть быстро скапливаются на огромном лезвии, перегружая механизм и снижая эффективность очистки.

Обновления были, но результата - нет

Tesla уже несколько раз пыталась исправить ситуацию. В июне 2024 года компания отозвала часть Cybertruck из-за проблем с мотором стеклоочистителя. Параллельно выходили программные обновления, которые должны были оптимизировать траекторию движения щетки и ее положение в режиме покоя. Также было введено обновленную версию щетки V2, но, по словам владельцев, она не устранила проблемы и имеет собственные недостатки с надежностью.

Tesla признает: вопрос еще не закрыт

Недавний случай в США подтвердил, что проблема остается актуальной. Один из владельцев обратился в сервисный центр, где получил официальный ответ Tesla: “Производительность стеклоочистителя находится на стадии активного инженерного расследования”. Это фактически означает, что компания работает над третьей версией системы, но сроки ее появления и масштабы изменений остаются неизвестными.

Будет ли радикальное решение?

В сети появляются предположения, что Tesla может пойти на полный редизайн системы стеклоочистителей. Эти слухи подпитывает наблюдение за новыми прототипами беспилотного Cybercab. Если ранние концепты имели одинарный стеклоочиститель, как у Cybertruck, то новые тестовые образцы уже оснащены классической системой из двух щеток. Это может свидетельствовать о том, что даже в Tesla постепенно признают: иногда традиционные решения работают лучше самых смелых дизайнерских экспериментов.

Функция, которая не оправдала ожиданий

Cybertruck остается одним из самых радикальных серийных автомобилей современности, но история со стеклоочистителем показывает, что эффектность не всегда равна практичности. Пока Tesla ищет окончательное решение, владельцам приходится мириться с функцией, которая должна была быть простой мелочью, а стала одним из самых слабых звеньев во всем проекте.