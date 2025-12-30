Tesla Cubertruck має найгірший у світі склоочисник: фото

Футуристичне рішення виглядало ефектно на презентаціях, однак у реальному житті воно стало для власників джерелом постійного роздратування. І, як з’ясувалося, зима лише погіршила ситуацію.

Читайте також: Tesla стала найпопулярнішим авто в Україні

У чому саме проблема зі склоочисником

Скарги на роботу склоочисника з’явилися майже одразу після старту поставок, розповідає Carscoops. Власники Cybertruck масово повідомляють про:

поганий контакт щітки зі склом у центральній та верхній частині ходу;

неефективне очищення на високих швидкостях;

проблеми з подачею рідини омивача;

залишки води та бруду в зоні огляду перед фронтальними камерами системи FSD.

У холодну пору року ситуація стає ще гіршою. Сіль, сніг і сльота швидко накопичуються на величезному лезі, перевантажуючи механізм та знижуючи ефективність очищення.

Оновлення були, але результату — немає

Tesla вже кілька разів намагалася виправити ситуацію. У червні 2024 року компанія відкликала частину Cybertruck через проблеми з мотором склоочисника. Паралельно виходили програмні оновлення, які мали оптимізувати траєкторію руху щітки та її положення в режимі спокою. Також було запроваджено оновлену версію щітки V2, але, за словами власників, вона не усунула проблеми й має власні недоліки з надійністю.

Також цікаво: Tesla Cybertruck перекинувся майже на рівній дорозі: відео

Tesla визнає: питання ще не закрите

Нещодавній випадок у США підтвердив, що проблема залишається актуальною. Один із власників звернувся до сервісного центру, де отримав офіційну відповідь Tesla: “Продуктивність склоочисника перебуває на стадії активного інженерного розслідування”. Це фактично означає, що компанія працює над третьою версією системи, але строки її появи та масштаби змін залишаються невідомими.

Чи буде радикальне рішення?

У мережі з’являються припущення, що Tesla може піти на повний редизайн системи склоочисників. Ці чутки підживлює спостереження за новими прототипами безпілотного Cybercab. Якщо ранні концепти мали одинарний склоочисник, як у Cybertruck, то новіші тестові зразки вже оснащені класичною системою з двох щіток. Це може свідчити про те, що навіть у Tesla поступово визнають: інколи традиційні рішення працюють краще за найсміливіші дизайнерські експерименти.

Читайте також: Tesla Semi возитиме пошту у США: коли в Європі?

Функція, яка не виправдала очікувань

Cybertruck залишається одним із найрадикальніших серійних автомобілів сучасності, але історія зі склоочисником показує, що ефектність не завжди дорівнює практичності. Поки Tesla шукає остаточне рішення, власникам доводиться миритися з функцією, яка мала бути простою дрібницею, а стала однією з найслабших ланок у всьому проєкті.