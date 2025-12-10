Tesla Semi возитиме пошту у США: коли в Європі?

Раніше невеличку кількість електричних вантажівок Tesla Semi експлуатував PepsiCo, але тепер до власників цієї магістральної машини доєднався провідний світовий логістичний гравець DHL.

Як пише vaielettrico.it, американський філіал кур'єрської компанії DHL на 2026 рік замовив у корпоративній в лівреї ще 10 магістральних тягачів Semi з напівпричепами.

Загалом DHL планує розширити парк електромобілів класу 8 у Північній Америці до понад 150 одиниць. Однак подальші замовлення компанія планує додати уже після того, як Tesla у 2026 році розпочне масове виробництво Semi.



Стилістика лівреї DHL змінилася

З появою такого транспорту в парку DHL змінилася колірна стилістика машин. Тепер акумуляторні фури класичного для логістичної компанії жовтого кольору з червоними написами та логотипом матимуть на кабіні ще й зелений листок.

Це вказує на "зелену енергетику" автомобіля з нульовими викидами.

Корпоративна ліврея зберегла колір та написи, але збагатилася візерунком зеленого листка на кабіні. Фото: DHL

Адаптація допоки під американські норми

Повідомлення про таке постачання з'явилося в перших числах грудня, але це навіть дотично не стосувалася Європи. У пресрелізі, опублікованому минулого тижня, логістичний гігант підтвердив постачання свого першого повністю електричного Tesla Semi, який буде інтегрований у його операції в США.

Що показали заміри

Під час тестового маршруту DHL довжиною 390 миль/627,6 км Tesla Semi споживав в середньому 1,72 кВт-год на милю, перевозячи вантаж 34 метричні тонни.

Ефективність у 1,72 кВт-год/милю є навіть кращою за обіцянки Tesla на прем'єрі Semi про споживання "менше 2 кВт-год на милю".

Вантажівка зараз працює у Центральній Каліфорнії. На маршруті DHL вона на щоденних перевезеннях долає близько 100 миль на день, при цьому потребує заряджання лише "приблизно раз на тиждень".

DHL у Європі поки без планів на Semi

Головний офіс німецької компанії DHL щодо закупівлі вантажівок Semi у свої європейські автопарки поки відмовчується. Це зрозуміло, бо перспектива цієї машини в Європі поки туманна.

Tesla також не уточнює, коли Semi може прибути до Європи, де вже отримано деякі попередні замовлення. Тут американського виробника чекає жорстка конкуренція. Mercedes-Benz, Volvo та MAN значно краще інтегровані в наявні сервісні мережі та інфраструктуру і вже мають різноманітний асортимент моделей на ринку.

Таблиця порівняння Tesla Semi з основними європейськими конкурентами. Інфографіка vaielettrico, Авто24 – україномовна версія

У Semi десь плюс, а десь – мінус

Щодо ефективності, то Semi явно випереджає конкурентів завдяки своїй аеродинаміці (Cx ~0,36) та управлінню двигуном. Щодо запасу ходу, то тут переконливе перевершення усіх моделей ЄС (+250–400 км).

З іншого боку "американець" суттєво відстає від європейської реальності. Semi потребує значних адаптацій (кабіна, довжина, нормативні акти), щоб отримати дозвіл на використання на Старому континенті, де їй також бракує мережі Megacharger.

Через ці обставини Tesla визнає, що її виробничий пріоритет поки спрямований на ринок США.

Що у підсумку

Сам факт початку серійного виробництва Semi є потужним сигналом того, що важкі електричні вантажівки вже не є футуристичною ідеєю, а життєздатним варіантом.

Це починає спонукати інших гравців цього сектору планувати аналогічні переходи, сприяючи економії шляхом масштабування, розширеній мережі зарядних станцій та – у середньостроковій перспективі – значному скороченню викидів від автомобільних вантажних перевезень.