Tesla Semi будет возить почту в США: когда в Европе?

Ранее небольшое количество электрических грузовиков Tesla Semi эксплуатировал PepsiCo, но теперь к владельцам этой магистральной машины присоединился ведущий мировой логистический игрок DHL.

Как пишет vaielettrico.it, американский филиал курьерской компании DHL на 2026 год заказал в корпоративной ливрее еще 10 магистральных тягачей Semi с полуприцепами.

В целом DHL планирует расширить парк электромобилей класса 8 в Северной Америке до более 150 единиц. Однако дальнейшие заказы компания планирует добавить уже после того, как Tesla в 2026 году начнет массовое производство Semi.



Стилистика ливреи DHL изменилась

С появлением такого транспорта в парке DHL изменилась цветовая стилистика машин. Теперь аккумуляторные фуры классического для логистической компании желтого цвета с красными надписями и логотипом будут иметь на кабине еще и зеленый листок.

Это указывает на "зеленую энергетику" автомобиля с нулевыми выбросами.

Фото: DHL

Адаптация пока под американские нормы

Сообщение о такой поставке появилось в первых числах декабря, но это даже косвенно не касалась Европы. В пресс-релизе, опубликованном на прошлой неделе, логистический гигант подтвердил поставку своего первого полностью электрического Tesla Semi, который будет интегрирован в его операции в США.

Что показали замеры

Во время тестового маршрута DHL длиной 390 миль/627,6 км Tesla Semi потреблял в среднем 1,72 кВт-ч на милю, перевозя груз 34 метрические тонны.

Эффективность в 1,72 кВт-ч/милю даже лучше обещания Tesla на премьере Semi о потреблении "менее 2 кВт-ч на милю".

Грузовик сейчас работает в Центральной Калифорнии. На маршруте DHL он на ежедневных перевозках преодолевает около 100 миль в день, при этом нуждается в подзарядке лишь "примерно раз в неделю".

DHL в Европе пока без планов на Semi

Главный офис немецкой компании DHL по закупке грузовиков Semi в свои европейские автопарки пока отмалчивается. Это понятно, потому что перспектива этой машины в Европе пока туманна.

Tesla также не уточняет, когда Semi может прибыть в Европу, где уже получены некоторые предварительные заказы. Здесь американского производителя ждет жесткая конкуренция. Mercedes-Benz, Volvo и MAN значительно лучше интегрированы в имеющиеся сервисные сети и инфраструктуру и уже имеют разнообразный ассортимент моделей на рынке.

Таблица сравнения Tesla Semi с основными европейскими конкурентами. Инфографика vaielettrico, Авто24 – украиноязычная версия

У Semi где-то плюс, а где-то – минус

По эффективности, то Semi явно опережает конкурентов благодаря своей аэродинамике (Cx ~0,36) и управлению двигателем. По запасу хода есть убедительное превосходство всех моделей ЕС (+250–400 км).

С другой стороны "американец" существенно отстает от европейской реальности. Semi требует значительных адаптаций (кабина, длина, нормативные акты), чтобы получить разрешение на использование на Старом континенте, где ей также не хватает сети Megacharger.

В силу этих обстоятельств Tesla признает, что ее производственный приоритет пока направлен на рынок США.

Что в итоге получилось

Сам факт начала серийного производства Semi является мощным сигналом того, что тяжелые электрические грузовики уже не являются футуристической идеей, а жизнеспособным вариантом.

Это начинает побуждать других игроков этого сектора планировать аналогичные переходы, способствуя экономии путем масштабирования, расширенной сети зарядных станций и – в среднесрочной перспективе – значительному сокращению выбросов от автомобильных грузовых перевозок.