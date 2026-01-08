Tesla потрапила в халепу зі своїм Cybercab

Згідно з новими документами Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO), заявка Tesla на реєстрацію торгової марки Cybercab була призупинена, повідомляє Carscoops. Рішення ухвалили через два ключові чинники — ймовірну плутанину з уже існуючими назвами та наявність заявки з більш ранньою датою подання. Заявка Tesla з серійним номером 98806788 наразі не розглядається і залишатиметься “замороженою” доти, доки не буде з’ясовано питання з попереднім претендентом на цю назву.

Хто випередив Tesla

Несподіваним власником пріоритету стала французька компанія Unibev, виробник алкогольних напоїв. Вона подала заявку на торгову марку Volkswagen обігнав Tesla Cybercab і вивів своє роботаксі на четвертий рівень автономності 28 жовтня 2024 року, тобто на 18 днів раніше, ніж Tesla звернулася до USPTO. Ключова помилка Tesla полягає в тому, що компанія не подала заявку на захист назви до публічної презентації продукту. Поки бренд активно просували, інша компанія встигла юридично закріпити за собою права на назву.

Старі знайомі

Ситуація виглядає ще цікавішою, якщо врахувати, що Unibev уже знайома з Tesla. Саме ця компанія володіє кількома торговими марками, пов’язаними з Teslaquila — брендом, який Tesla раніше намагалася використовувати для своєї фірмової текіли. Це означає, що Unibev добре обізнана з брендинговими стратегіями Tesla та розуміє, яку цінність можуть мати гучні назви, пов’язані з американським автовиробником.

Два варіанти для Tesla

Наразі перед Tesla стоїть непростий вибір. Перший сценарій полягає у тому, аби домовитися з Unibev про передачу прав на назву Cybercab. Такий варіант, найімовірніше, обійдеться недешево, зважаючи на вже вкладені кошти та цінність бренду.

Другий шлях — повністю відмовитися від назви Cybercab і провести ребрендинг, фактично списавши всі витрати, пов’язані з її просуванням. За інформацією Electrek, переговори між сторонами вже тривають. Також існує й третій, менш імовірний сценарій — якщо Cybercab так і не вийде на ринок, уся ця історія втратить практичне значення.

Брендинг як слабке місце

Цей випадок ще раз показує, що навіть технологічні гіганти можуть помилятися в базових юридичних питаннях. Для Tesla, яка будує майбутнє автономного транспорту, втрата контролю над назвою може виявитися не менш болючою, ніж затримка запуску самого продукту.