Tesla существенно увеличила стоимость Model S и Model X после незначительного обновления

Как отмечает Carscoops, сейчас на Model S и Model X приходится менее 5% годовых продаж Tesla, но, несмотря на это, они были обновлены еще раз. Изменения, внесены в эти два электромобиля, являются относительно незначительными, особенно по сравнению с обновленными Model 3 и Model Y.

Читайте также: Cadillac представил нового высокопроизводительного "убийцу" Tesla Model Y Performacne

Внешне обновленные Model S и Model X почти не отличаются от предшественников, однако в высокопроизводительной версии Plaid электромобили получили новые передние бамперы с более агрессивным дизайном. Также модели получили новые колесные диски. Model X имеет 20- и 22-дюймовые колеса, тогда как Model S может быть оснащена новыми 19- и 21-дюймовыми дисками.

Tesla также установила новую и улучшенную камеру в передний бампер, а фары были обновлены новыми адаптивными функциями. По словам компании, изменения, внесены во внешний вид Model S Plaid, также улучшают его устойчивость на высокой скорости. Напоследок, обе машины можно заказать в цвете Frost Blue, который будет стоить 2500 долларов.

Американский автопроизводитель также отметил, что инженеры модифицировали подвеску и шумоизоляцию, чтобы повысить комфорт во время поездок. Салон автомобилей был перенесен, за исключением новой фоновой подсветки с анимацией при запуске моторов.

Также интересно: Под Киевом разбили новенький Tesla Cybertruck: видео

Что касается цен, Model X, как и раньше, будет предлагаться в США в версиях Long Range и Plaid по цене от $89 990 и $104 990, что на 5000 долларов больше в обоих случаях, чем просила Tesla ранее. Аналогично, Model S доступна в версиях Long Range или Plaid по цене от 84 990 и 99 990 долларов соответственно.