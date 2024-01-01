Cadillac представил нового высокопроизводительного "убийцу" Tesla Model Y Performance: фото

Линейка электромобилей Cadillac пополнилась новым среднеразмерным кроссовером. Как отмечает автопроизводитель, этот автомобиль ориентирован на производительность и отличается от других тем, является первым автомобилем от General Motors, оснащенным портом NACS (North American Charging Standard).

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Линейка электромобилей V-Series обладает солидной мощностью и Optiq-V не стал исключением, поскольку он оснащен двумя электромоторами общей мощностью 526 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Это позволяет кроссоверу весом 2470 кг разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды с использованием функции Launch Control.

Батарея емкостью 85 кВт-ч обеспечивает запас хода до 443 километров, что на 43 километров меньше, чем у стандартного Cadillac Optiq. Несмотря на это, новый скоростной зарядный порт позволяет восстановить 113 км диапазона всего за 10 минут зарядки.

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Автопроизводитель также заявил, что сосредотачиваясь на динамике вождения, кроссовер оснащен адаптивной подвеской, технологией векторизации крутящего момента, передними тормозами Brembo диаметром 390 мм и специально разработанными шинами. Кроме этого, высокопроизводительная версия Optiq отличается от обычной модели агрессивным стилем передней части с черным сплиттером.

Дизайнеры на этом не остановились, поскольку модель оснащена специальными 21-дюймовыми легкосплавными дисками с матовым графитом, диффузором, а также лазерной гравировкой эмблемы V-Series. В то же время салон с 33-дюймовым дисплеем был в значительной степени перенесен. Однако, есть несколько отличительных элементов, такие как руль и отделка из углеродного волокна в паре с синими акцентами.

Напоследок, Cadillac Optiq-V получил стеклянную крышу, Super Cruise, аудиосистему AKG Studio с 19 динамиками и технологией Dolby Atmos, а также широкий перечень систем помощи водителю. Производство Cadillac Optiq-V 2026 года запланировано на осень, а цена модели начинается от 68 795 долларов.

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Главным конкурентом новинки будет будущая Tesla Model Y Performance. Хотя эта версия официально еще не дебютировала, ожидается, что ее цена будет примерно на 8 000–10 000 долларов выше стандартной модели с полным приводом, которая стоит от $57 000.