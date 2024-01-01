Tesla суттєво збільшила вартість Model S та Model X після незначного оновлення

Як зазначає Carscoops, наразі на Model S та Model X припадає менше ніж 5% річних продажів Tesla, але, попри це, вони були оновлені ще раз. Зміни, внесені до цих двох електромобілів, є відносно незначними, особливо порівняно з оновленими Model 3 та Model Y.

Читайте також: Cadillac представив нового високопродуктивного "вбивцю" Tesla Model Y Performacne

Зовнішньо оновлені Model S та Model X майже не відрізняються від попередників, проте у високопродуктивній версії Plaid електромобілі отримали нові передні бампери з агресивнішим дизайном. Також моделі отримали нові колісні диски. Model X має 20- та 22-дюймові колеса, тоді як Model S може бути оснащена новими 19- та 21-дюймовими дисками.

Tesla також встановила нову та покращену камеру в передній бампер, а фари були оновлені новими адаптивними функціями. За словами компанії, зміни, внесені до зовнішнього вигляду Model S Plaid, також покращують його стійкість на високій швидкості. Наостанок, обидві автівки можна замовити в кольорі Frost Blue, який коштуватиме 2500 доларів.

Американський автовиробник також зазначив, що інженери модифікували підвіску та шумоізоляцію, аби підвищити комфорт під час поїздок. Салон автомобілів було перенесено, за винятком нової фонової підсвітки з анімацією під час запуску моторів.

Також цікаво: Під Києвом розбили новенький Tesla Cybertruck: відео

Що стосується цін, Model X, як і раніше, пропонуватиметься в США у версіях Long Range та Plaid за ціною від $89 990 та $104 990, що на 5000 доларів більше в обох випадках, ніж просила Tesla раніше. Аналогічно, Model S доступна у версіях Long Range або Plaid за ціною від 84 990 та 99 990 доларів відповідно.