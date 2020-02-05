Компания Tesla пустит в продажу дальнобойную Model S с запасом хода в 640 км.

Об этом пишет издание Engadget со ссылкой на главу бренда Илона Маска. По его словам, до выхода на рынок электрокару с аккумуляторами нового типа осталось совсем немного. "Мы быстро приближаемся к отметке в 400 миль (643 км) для Model S", – заявил Илон Маск во время конференции по поводу оглашения финансовых результатов компании за четвертый квартал 2019 года.

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После этого он добавил, что "появления 400-мильной Model S осталось ждать недолго". Также сообщается, что аналогичные аккумуляторы получит и Model X. Обновленные электрокары должны появится уже в этом году.

Для владельцев актуальных версий Model S это означает, что дальше увеличивать дальнобойность путем обновления программного обеспечения, уже не получится. Тем не менее, максимальный запас хода актуальной Tesla Model S составляет 610 километров по системе измерения WLTP, или около 574 километра по циклу EPA, что оставляет за этим электрокаром звание лидера.

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