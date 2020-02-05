Компанія Tesla пустить у продажі далекобійну Model S з запасом ходу у 640 км.

Про це пише видання Engadget з посиланням на главe бренду Ілона Маска. За його словами, до виходу на ринок електрокару з акумуляторами нового типу залишилося зовсім небагато. "Ми швидко наближаємося до позначки у 400 миль (643 км) для Model S", – заявив Ілон Маск під час конференції з приводу оголошення фінансових результатів компанії за четвертий квартал 2019 року.

Читайте також: Акції Tesla за день зросли в ціні на 20%

Після цього він додав, що "появи 400-мильної Model S залишилося чекати недовго". Також повідомляється, що аналогічні акумулятори отримає і Model X. Оновлені електрокари повинні з'явиться вже цьогоріч.

Для власників актуальних версій Model S це означає, що далі збільшувати далекобійність шляхом оновлення програмного забезпечення, вже не вийде. Тим не менш, максимальний запас ходу актуальної Tesla Model S становить 610 кілометрів за системою вимірювання WLTP, або близько 574 кілометрів за циклом EPA, що залишає за цим електрокаром звання лідера.

Також цікаво: Бізнесовий лайф-хак від Volkswagen: виробник купуватиме в себе власні автомобілі