Компания Tesla запатентовала инновационный руль, который сочетает в себе функции управления автоматической трансмиссией.

Американский производитель намерен изменить привычные органы управления: вывести на нижнюю спицу рулевого колеса сенсорный пульт выбора режимов движения и заменить аналоговые кнопки тачпадом.

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В описании к заявке Tesla в американском патентном ведомстве сказано, что в нижней части рулевого колеса планируется разместить подсвеченные индикаторы включения режимов парковки, заднего хода, нейтральной передачи или движения. Такая конфигурация позволит полностью отказаться от селектора трансмиссии.

Использование тачпадов с возможностью скроллинга позволит водителю управлять медиасистемой, активировать систему автопилота или включить функцию распознавания голоса, основываясь на тактильных ощущениях. Tesla считает, что сенсорные панели более вариативные, чем "физические" кнопки, поэтому водитель сможет интуитивно отрегулировать все необходимые параметры, не отрывая взгляд от дороги, а руки от руля.

Напомним, что мужчина вживил себе в руку электронный чип для отпирания автомобиля.

Если патент Tesla найдет применение в серийных электромобилях, то аналоговые переключатели станут диковинкой: “физическими” останутся только кнопки стеклоочистителей, поворотников и клаксона.