Компанія Tesla запатентувала інноваційний кермо, який поєднує в собі функції управління автоматичною трансмісією.

Американський виробник має намір змінити звичні органи управління: вивести на нижню спицю рульового колеса сенсорний пульт вибору режимів руху і замінити аналогові кнопки тачпадом.

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В описі до заявки Tesla в американському патентному відомстві сказано, що в нижній частині рульового колеса планується розмістити підсвічені індикатори включення режимів парковки, заднього ходу, нейтральної передачі або руху. Така конфігурація дозволить повністю відмовитися від селектора трансмісії.

Використання тачпадів з можливістю скролінгу дозволить водієві керувати Медіасистеми, активувати систему автопілота або включити функцію розпізнавання голосу, грунтуючись на тактильних відчуттях. Tesla вважає, що сенсорні панелі більш варіативні, ніж “фізичні” кнопки, тому водій зможе інтуїтивно відрегулювати всі необхідні параметри, не відриваючи погляд від дороги, а руки від керма.

Нагадаємо, що чоловік вживив собі в руку електронний чіп для відмикання авто.

Якщо патент Tesla знайде застосування в серійних електромобілях, то аналогові перемикачі стануть дивиною: «фізичними» залишаться лише кнопки склоочисників, поворотников і клаксона.