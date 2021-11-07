Перед сменой поколений авангардный ранее седан Honda Civic выглядит уже несколько… консервативным. Но для тех, кто ценит настоящие автомобили, это шанс стать владельцем машины старой школы автомобилестроения, выполненной в современном формате.

Возможно, за четыре года выпуска седана Honda Civic 10 поколения многие привыкли к его "рубленым" формам кузова и оптики, однако мне они до сих пор кажутся смелыми. Особенно с кормы. Интересно, что по размерам модель почти догнала своего старшего брата – Accord прошлой генерации. В 2020 году модель пережила рестайлинг, но изменилось немногое.

Семейные ценности

Приборная панель стала цифровой, с диагональю в 7 дюймов. Она сохранила свой стиль, но существенно увеличила информативность. Появился также центральный дисплей с несколькими физическими кнопками. Он поддерживает Apple Car Play, имеет хорошую камеру заднего вида и возможность подключения смартфонов по Bluetooth. В дебрях программ мультимедиа есть даже калькулятор!

В Civic – типичная "Хондовская" посадка – так низко до пола не сидишь ни в одном современном автомобиле. Конечно, так оно и есть – клиренс у автомобиля всего 133 мм. Но ощущение от езды в таком положении особенное – именно за это поклонники и обожают "Хонду".

Второй ряд просторен из-за глубокой посадки сиденья, поэтому и ноги не упираются в передние кресла, а голова – в крышу. Столько места не у всех конкурентов даже классом выше.

Открыть багажник с помощью кнопки на крышке невозможно – это делается либо брелоком, либо кнопкой из салона. Большие вещи вместить сюда будет сложно, хотя багажник большой – 519 литров объема.

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Спокойное сердце

Под капотом – выносливый и надежный атмосферник 1,6 VTEC, работающий вместе с вариатором. У этой коробки нет возможности вручную переключать виртуальные передачи, а предусмотрены режимы "Драйв", Спорт" и L (его лучше использовать в грязи или снегу). Традиционно для "Хонды" есть экономичный режим с зеленым деревцем, которое можно "выращивать" на борткомпьютере.

125 лошадиных сил при 152 Нм крутящего момента – не самые лучшие показатели для современного автомобиля С-класса. Вместе с вариатором этот двигатель обеспечивает плавный разгон – 11,5 секунд до сотни. Особенно неохотно силовой агрегат выезжает из низов. В спортрежиме CVT поднимает обороты и звук от двигателя, но существенно ситуацию не улучшает. Поэтому стихия этого седана – неспешное передвижение. Тем более что в таком режиме автомобиль очень тихий и комфортный.

Да, руль здесь острый, а шасси позволяет проходить повороты азартно, и даже на неровных поверхностях независимая задняя подвеска на подрамнике позволяет держать траекторию.

Однако с этим мотором нужно сначала изрядно разогнаться, чтобы выписывать виражи. А вот на плохих дорогах машина не вытряхивает душу – плавность хода удивительно высока. В целом, автомобиль очень тихий, разве что на плохих дорогах чувствуется недостаточная шумоизоляция колесных арок.

Кстати, вот как может выглядеть новая Honda CR-V.

При этом расход горючего невелик – в среднем у меня получилось 7,3 литров на 100 км, что неплохо для бензинового двигателя и очень близко к заводским значениям.

Кому подойдет?

Единственная доступная в Украине комплектация Elegance имеет комбинированную ткань обивку сидений, камеру заднего вида и датчики парковки спереди и сзади, а также люк на крыше.

Конечно, новинкой этот седан Honda Civic назвать затруднительно. Он начал выпускаться в 2017 году, а в прошлом году получил незначительные обновления. В этом поколении Civic пробудет еще недолго – в Америке уже презентовали Honda Civic 11 поколения. Впрочем, когда новая европейская версия появится в Украине – неизвестно. Глобальный дефицит чипов сделал это событие еще более отдаленным во времени. А вот эта Honda Civic, собранная в Турции – вполне реальна и продается не за все деньги мира. Ценник установлен на уровне 699,9 тысячи гривен – это 26,6 тысячи долларов. Как за новый, достаточно "упакованный" седан японского бренда достаточно неплохо. А как для поклонников Honda Civic, не ожидающих от него спортивных ощущений – хороший шанс обновить машину.

Сергей Матусяк, фото автора. Видео Сергея Волощенко.