Перед зміною поколінь авангадний раніше седан Honda Civic виглядає вже дещо… консервативним. Але для тих, хто цінує "справжні автомобілі", це шанс стати власником машини старої школи автомобілебудування, виконаної в сучасному форматі.

Можливо, за чотири роки випуску седану Honda Civic 10 покоління багато хто звик до його "рубаних" форм кузова та оптики, однак мені вони досі видаються сміливими. Особливо з корми. Цікаво, що за розмірами модель майже досягла свого старшого брата – Accord минулої генерації. У 2020 році модель пережила рестайлінг, але змінилось небагато.

Сімейні цінності

Панель приладів стала цифровою, діагоналлю 7 дюймів. Вона зберегла свій стиль, але значно збільшила інформативність. Також з'явився центральний дисплей з кількома фізичними кнопками. Він підтримує Apple Car Play, має непогану камеру заднього виду та можливість під'єднання смартфонів по Bluetooth. В нетрях програм мультимедія є навіть калькулятор!

В Civic – типова "Хондівська" посадка – так низько до підлоги не сидиш в жодному сучасному авто. Звичайно, так воно й є – кліренс в автомобіля всього 133 мм. Але відчуття від їзди в такому положенні особливе – саме за це прихильники й обожнюють "Хонду".

Другий ряд просторий через глибоку посадку сидіння, тому й ноги не впираються в передні крісла, а голова – у дах. Стільки місця є не у всіх конкурентів навіть класом вище.

Відчинити багажник за допомогою кнопки на кришці неможливо – це робиться або брелоком, або кнопкою з салону. Великі речі вмістити сюди буде складно, хоча багажник великий – 519 літрів об'єму.

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Спокійне серце

Під капотом – витривалий та надійний атмосферник 1,6 VTEC, який працює разом з варіатором. У цієї коробки нема можливості вручну перемикати віртуальні передачі, натомість передбачені режими "Драйв", Спорт" та L (його краще використовувати в багнюці чи снігу). Традиційно для "Хонди" є економічний режим з зеленим деревцем, яке можна "вирощувати" на борткомп'ютері.

125 кінських сил при 152 Нм крутного моменту – не найкращі показники для сучасного автомобіля С-класу. Разом з варіатором цей двигун забезпечує плавний розгін – аж 11,5 секунд до сотні. Особливо неохоче силовий агрегат виїжджає з низів. В спортрежимі CVT піднімає оберти та звук від двигуна, але суттєво ситуацію не покращує. Тому стихія цього седану – неспішне пересування. Тим більше що в такому режимі автомобіль дуже тихий та комфортний.

Так, кермо тут гостре, а шасі дозволяє проходити повороти азартно, і навіть на нерівних поверхнях незалежна задня підвіска на підрамнику дозволяє тримати траєкторію.

Однак з цим мотором треба спочатку добряче розігнатись, щоб виписувати віражі. А от на поганих дорогах машина не витрясає душу – плавність ходу напрочуд висока. Загалом автомобіль дуже тихий, хіба що на поганих дорогах відчувається недостатня шумоізоляція колісних арок.

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При цьому витрата пального невелика – в середньому в мене вийшло 7,3 літрів на 100 км, що непогано для бензинового двигуна та дуже близько до заводських значень.

Кому підійде?

Єдина доступна в Україні комплектація Elegance має комбіновану тканину оббивку сидінь, камеру заднього виду та паркувальні датчики спереду і ззаду, а також люк на даху.

Звичайно, новинкою цей седан Honda Civic назвати важко. Він почав випускатись у 2017 році, а минулого року отримав незначні оновлення. В цьому поколінні Civic пробуде ще недовго – адже в Америці вже презентували Honda Civic 11 покоління. Втім, коли нова європейська версія з'явиться в Україні – невідомо. Глобальний дефіцит чіпів зробив цю подію ще більш віддаленою у часі. Натомість ось ця Honda Civic, вироблені в Туреччині – цілком реальна та продається не за всі гроші світу. Їх цінник встановлено на рівні 699,9 тисяч гривень – це 26,6 тисяч доларів. Як за новий, достатньо "упакований" седан японського бренду – досить непогано. А як для прихильників Honda Civic, які не прагнуть від нього спортивних відчуттів – добрий шанс оновити машину.

Сергій Матусяк, фото автора. Відео Сергія Волощенко.